«Артист с еврейскими корнями»: продюсер назвал причины бойкой продажи билетов на Галкина в Израиле

По словам Евгения Морозова, сам он не его поклонник.

Продюсер Евгений Морозов объяснил, почему билеты на концерты юмориста Максима Галкина так бойко продаются в Израиле. Квитков в продаже уже давно нет.

«Я – не его поклонник, но билеты на Максима Галкина продаются. Если артист с еврейскими корнями туда приедет, он соберет зал». Евгений Морозов

Как заметил Евгений Морозов, если артист независим, то у него в сложившихся обстоятельствах есть шанс выступить даже в Америке. По словам Морозова, у него есть свой фольклорный коллектив, который ждут в любой стране мира, сообщает МК.ru.

Напомним, что у Максима Галкина в Израиле пройдет серия концертов. Они состоятся в июне. Все билеты на выступления уже проданы.

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