«Вернутся по необходимости»: Запашный предположил, что покинувшие Россию звезды вскоре приедут обратно

В конце февраля некоторые звезды шоу-бизнеса решили, что жить в России им больше не по душе. Одни, например, Рената Литвинова и Земфира, уехали в Европу. Другие, как Алла Пугачева и Максим Галкин, решили жить в Израиле.

Дрессировщик Эдгард Запашный предположил, что в скором времени все уехавшие вернутся.

«Подозреваю, что в самом обозримом будущем многие из них вернутся в нашу страну прежде всего по необходимости, потому что та жизнь, к которой они привыкли в России уже сейчас совершенно не та. Они будут выставлять посты и давать грустные интервью о том, что они запутались, или что их неправильно поняли, а мы, к сожалению, будем их прощать снова и снова», — написал Запашный в своей авторской колонке на ФАН.

Напомним, ранее Запашный высказался о судьбе Чулпан Хаматовой и Макса Барских.

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