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«Как личность просто деградировал абсолютно!»: Драпеко назвала Панина типичным мелким предателем

По словам артистки и депутата Госдумы, для нее этот человек никто и звать его никак.

«Как личность просто деградировал абсолютно!»: Драпеко назвала Панина типичным мелким предателем
Елена Драпеко. Фото: Global Look Press

Заслуженная артистка РСФСР и депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что лично для нее актер Алексей Панин никто и звать его никак.

Алексей Панин
Алексей Панин. Фото: Global Look Press

«Как личность просто деградировал абсолютно! Поэтому его высказывания даже не хочется комментировать. Он такой типичный мелкий предатель. Чего обращать внимание на глупости, которые он говорит?»

Елена Драпеко

Как добавила Елена Драпеко, лучше не пытаться анализировать позицию человека, которого не трогает трагедия мирового масштаба – Великая отечественная война. Тех, кто все-таки попытается это сделать – постигнет разочарование, сообщает 5-tv.ru.

Ранее Алексей Панин заявил, что в России 9 мая уже давно перестал быть Днем Победы. По его мнению, это праздник пафоса и показухи.

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Алексей ПанинДень ПобедыЕлена Драпеко