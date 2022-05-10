А это точно окупалось? Названа ошеломительная цифра в долларах, которую вливали в Лободу

Нателла Крапивина не жалела средств для своей любимицы.

Светлана Лобода недавно помирилась с Нателлой Крапивиной. С продюсером, напомним, звезда разорвала контракт и поругалась. Теперь дамы не жалеют лестных слов друг для друга, рассыпаясь публично в комплиментах.

Как пишет МК.ru, звезды познакомились благодаря Диане Арбениной и даже появлялись ранее вместе (все трое) в ресторанах. Собеседник издания концертный директор Евгений Мороз считает, что Лободе нужна была «нянька», а Крапивина отличалась особой щедростью к своей любимице.

«Она вкладывала в Лободу примерно 2-3 миллиона долларов в год. Для Крапивиной это были копейки. Света бы не нашла ей замену, в России точно. Российским олигархам Лобода никогда не была интересна. А Нателле знакомство с певицей принесло популярность», — раскрыл карты Морозов.

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