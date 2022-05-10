«А на следующий день вместе спать»: пикантные подробности из прошлого Лободы обнажил концертный директор

Светлана Лобода во многом обязана двум дамам, которые и позволили ей стать богатой.

Немало женщин пользуются своим очарованием, чтобы мужчины помогли им стать чуточку богаче. Однако есть и те, кому помогают представительницы прекрасного пола. Как утверждает концертный директор Евгений Морозов, Светлана Лобода – одна из них.

По его словам, отправной точкой успеха певицы стали ее теплые отношения с Дианой Арбениной, которая в свою очередь свела ее с продюсером Нателлой Соловьевой. А уж она не поскупилась на нее, вливая по несколько миллионов долларов в год в раскрутку артистки.

«Нателла ведь очень богатая, она была кошельком для Лободы, а Свете была нужна богатая нянька», — заявил МК.ru Морозов.

Он утверждает, что дамы сильно эмоционально привязаны до сих пор друг к другу. Кроме того, они явно помирились и вновь отпускают друг другу комплименты в Сети.

«Это можно сравнить, например, с ситуацией, когда муж с женой живут: могут ссориться, за волосы друг друга таскать, а на следующий день вместе спать», — нашел неожиданное сравнение концертный директор.

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