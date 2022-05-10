«Настало очень тяжелое время»: Лобода практически лишилась средств к существованию

Концертный директор Евгений Морозов рассказал, как певица осталась не у дел.

Певица Светлана Лобода сказала своим поклонникам в социальных сетях, что не оставит нуждающихся соотечественников в беде. По словам артистки, она занялась волонтерством, стала помогать беженцам с переселением и приобрела на собственные средства вещи, которые необходимы людям.

Между тем, певица делает это буквально на последние деньги. Ведь об организации ее концертов ни на Украине, ни в России теперь и речи нет. При этом финансовые проблемы у нее начались намного раньше – сразу после разрыва контракта с ее продюсером Нателлой Крапивиной.

Как рассказал концертный директор Евгений Морозов, Нателла была счастливым билетиком для артистки, про которую никто не слышал. Продюсер, по его словам, оказалась очень богатой дамой, дочкой украинского олигарха с азербайджанскими корнями.

Она сразу стала симпатизировать певице и вливать в нее огромные средства. Познакомила с верхушкой общества, щедрой на гонорары. Поэтому сразу после расставания с Крапивиной, дела Лободы стали сильно хромать, ну а нынешняя ситуация просто подкосила ее.

«Лободе пытались долгое время найти нового продюсера. От ее лица давно вели переговоры, потому что с Нателлой рабочие отношения и вливание в Свету денег закончилось. Нателла ведь очень богатая, она была кошельком для Лободы, а Свете была нужна богатая нянька. Тем более, у нее двое детей, настало очень тяжелое время для нее», — рассказал Морозов МК.ru.

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