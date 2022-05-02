«Увидимся с Пынзарями»: Надя Ермакова и Даниэль Чистов отменили свадьбу, но вместе полетят в Турцию

Отменившие свадьбу и разругавшиеся в пух и прах участники «Дома-2» Надя Ермакова и Даниэль Чистов все-таки решили дать своим отношениям второй шанс.

Надя Ермакова рассказала в микроблоге, что целую неделю они с Даниэлем ругались, а теперь хотят пойти к семейному психологу.

А на днях пара полетит в Турцию, чтобы отдохнуть, сменить обстановку и отвлечься.

«Надо как-то пережить дату 6 мая, разгрузиться, и море в данном случае — лучшая терапия. Посмотрим, как это поможет, но молчать неделю, а потом в обидах обижать друг друга еще хуже молчания. Решили, что это выход, и попытка наладить хотя бы общение! Плюс там увидимся с Пынзарями, может, они что-то подскажут нам, как семейные! Пока на данном этапе — это уже огромный шаг навстречу друг другу! А как будет в итоге — время покажет», — поделилась Надежда Ермакова.

Напомним, намеченная на 6 мая свадьба Ермаковой и Чистова не состоится. Надя на одной из вечеринок позволила себе лишнего, это не понравилось Даниэлю, и он заявил, что не видит с ней будущего.

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