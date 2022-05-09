Первый ухажер: Кудрявцева запечатлела, как дочка в леопардовом платье кокетничает с мальчиком

Лера Кудрявцева знакома многим зрителям, так как ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Она работает на телевидении большую часть жизни. Блондинка счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым.

У них растет трехлетняя дочка Мария. Она не скрывает, что наследница является ее главной отрадой. Звезда водит ее в театр, на занятия по балету, а в садике кроха изучает несколько языков.

А вот майские праздники Кудрявцева решила провести в Турции. Она приехала в Белек, где большую часть времени проводит на пляже. Каждый вечер ее наследница наряжается в новые наряды.

На этот раз телеведущая подловила дочку, которая была в леопардовом платье и панамке. К ней подошел мальчик, который уже приметил ее на дискотеке. Но он был в помещении, а Мария с другой стороны отца. Они переглядывались.

«Не могу, здесь стекло», — заявила кроха.

Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка телеведущей. Многие отметились тем, какая она модная. Другие заметили, что девочка настоящая кокетка. «Такая красивая малышка», «Вот это леди в леопардовом», «Какая романтика», «Ой, первые влюбленности и симпатии», «Ну так трогательно», «Девочка просто волшебная», «Какая она артистка», — прокомментировали кадры подписчики.

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