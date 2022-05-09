«Самый главный праздник»: Бузова поздравила с Днем Победы, нарядившись в белое платье

Ольга Бузова поздравила своих фолловеров с Днем Победы. Текст поздравления она опубликовала в соцсети, сопроводив личным снимком в белом платье. Образ поющая ведущая дополнила жемчужным ожерельем и браслетом, а волосы уложила в небрежные волны.

«Сегодня самый главный праздник страны! Без него и России, и нас не было бы! Вечная память и благодарность всем тем, на чьих плечах Родина вынесла все невзгоды. Низкий поклон героям», — написала Бузова.

больше по теме Бузова поделилась, чего сама себе желает в День осла Телеведущая продолжает обращать внимание на странные праздники.

Напомним, ранее с Днем Победы россиян поздравила Надежда Бабкина. Артистка отметила, что будущему поколению не стоит забывать то, как добывалась победа в 40-х годах прошлого века.

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