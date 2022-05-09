Бузова, Галустян и другие звезды вспомнили о своих родственниках-героях

9 Мая - особый праздник для всех нас, в том числе и для известных людей из мира кино, ТВ и шоу-бизнеса. Многим из них есть что рассказать о своих родственниках, воевавших на полях Великой Отечественной или не менее самоотверженно трудившихся в тылу.

Владимир Соловьев:

— Мой дед — Соломон Львович Шапиро, есть фото, где дед в Берлине у Бранденбургских ворот. Май 1945-го, подполковник. На фото ему 38 лет. Каждым своим днем на этом свете я обязан ему и каждому из советских людей, прошедших эту страшную войну и победивших. 27 миллионов отданных жизней за наше право жить…

Михаил Галустян:

— Мой дед Галустян Ншан Георгиевич во время войны отучился в Ейском летном училище и отправился защищать Севастополь. К тому моменту аэродром был разбомблен, поэтому дедушку отправили в морскую пехоту. Он с товарищами на лодках помогал солдатам высаживаться на берег. Получил осколочное ранение. Но добился-таки своего и стал летчиком!

Егор Бероев:

— Мой прадед Павел Шварев во время Великой Отечественной войны изобрел непробиваемое стекло для истребителей, за что был удостоен премии — огромной бутыли спирта! Он взял паспорт своей жены, пошел в милицию, поставил эту бутыль и попросил, чтобы изменили запись в графе «национальность» моей прабабушки — она была из орловских немцев. Она воспитывала меня до шести лет, потом ее не стало… Она потрясающе умела вышивать и много читала мне книги.

Ксения Алферова:

— Бабушка прошла всю войну. Первую ее половину делала снаряды, вторую радисткой служила. Моя бамочка, слава богу, жива и здорова (Ксении Архиповне Алферовой 100 лет. — Ред.) и продолжает учить всех нас благодарить жизнь и бога за все, что он нам посылает, с улыбкой встречать каждое утро и отдавать себя тем, кто нуждается в нашей любви, нашем тепле! Мой дед, Алферов Иван Кузьмич, фронтовик, его нет с нами, но он научил меня с улыбкой смотреть в лицо любым сложностям, учиться на своих ошибках, не унывать, к себе относиться с юмором, а к жизни — с любовью!

Дед пошел на фронт добровольцем, попал в пехоту, форсировал Днепр, был ранен, отправлен домой в Новосибирск в госпиталь, награжден медалью «За отвагу». После выздоровления окончил офицерское училище, опять уехал на фронт! После капитуляции Германии война для деда не закончилась: он был отправлен в Японию. Про войну вспоминать не любил, слишком ужасными были воспоминания… Как я им гордилась! Спасибо, дед Иван, за Победу!

Роза Сябитова:

— Дедушка моих детей (мой свекор) поменял свое имя Асман на Анатолий, чтобы было легче в общении с русскоязычным большинством. И это не единственные изменения в истории его имени и фамилии. По старым документам фамилия нашей семьи — Сабитовы. Но в госпитале, куда попал мой свекор перед самой Победой, молодая медсестра написала вместо «а» букву «я», и мы все стали Сябитовы. На фронт он ушел в 17 лет, изменив дату рождения. Потом восстановили. Это истории детей того времени, которые рвались на фронт любыми способами. Так ковалась Победа…

Ольга Бузова:

— К сожалению, про подвиги моих прадедов я узнала только от дедушек с бабушками и от своих родителей. Яков Лукин прошел всю войну до Берлина в пехоте, вернулся с открытой формой туберкулеза и умер в 1956 году. Тимофей Максимов в звании мичмана воевал в Кронштадте. Иван Лосев воевал танкистом и капитуляцию фашистов встретил в Праге в чине подполковника, а потом еще воевал с Японией до 2 сентября на Курильских островах.

Прабабушка Антонина Назарова работала в блокадном Ленинграде мотальщицей катушек для подводных лодок, а прабабушки Мария Павловна и Нина Павловна также находились в Ленинграде все 872 дня блокады: рыли окопы, работали у станков на Кировском заводе почти под носом у немцев. Больше всего меня тронул рассказ бабушки Аллы, которая всю войну провела в детском доме на Лесном проспекте. Она запомнила ярче всего не ужасы бомбежек, а то, как ее отец привез с фронта бутылку рыбьего жира и разрешил его разделить на всех.

Каждое утро воспитательница давала его выстроившимся в ряд ребятам с широко открытыми ртами, как у галчат, чтобы не потерять ни капельки драгоценного продукта. Выжить могли только так, помогая друг другу. Мой прадедушка Калугин Семен Андреевич был в плену у фашистов на Украине, бежал, получил ранение и продолжил работать комбайнером уже на освобожденной территории. Спасибо всем героям, отдавшим все силы для Победы и на полях сражений и в тылу!

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