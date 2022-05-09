«Пишу и плачу»: Подольская расчувствовалась перед сыновьями на отдыхе в Турции

В эти дни Наталья Подольская с семьей отдыхает в Турции. Знаменитости остановились в отеле Белека, где наслаждаются теплым морем и ярким солнцем.

В своей соцсети Наталья поздравила фолловеров в Днем Победы, опубликовав фото с сыновьями.

«Этот День Победы порохом пропах, этот праздник со слезами на глазах. Это надо помнить!

Пишу эти строки и плачу . Тема не понимает и спрашивает: «Почему?». Да потому что, ведь все понятно. Берегите друг друга. И с праздником вас, дорогие люди всей земли!», — написала Подольская.

Напомним, Наталья Подольская замужем за Владимиром Пресняковым-младшим более десяти лет. Пара воспитывает двух сыновей – Артемия и Ваню.

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