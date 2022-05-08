Модник в жилетке: Подольская вышла на променад с годовалым сыном Преснякова на руках

Певица поделилась кадрами с отдыха. Она продемонстрировала, как порой непросто быть мамой.

Наталья Подольская является популярной исполнительницей. В свое время она прославилась, когда пришла на «Фабрику звезд». Потом певица встретила Владимира Преснякова.

Влюбленные счастлива в браке и воспитывают двоих детей: шестилетнего Артемия и годовалого Ивана. Пара любит дома принимать гостей. Недавно артистка делилась кадрами, на которых веселилась с сестрой-двойняшкой Юлианой.

А вот майские праздники супруги решили провести в Турции. Они вместе с родственниками прилетели на курорт. Подольская находит время для загара и купания в море. Однако наследники не дают ей скучать. Маленький Ваня любит танцевать.

Он требует особого внимания. На этот раз певица взяла его на руки во время променада. Мальчик был облачен в стеганую теплую жилетку. Артистка напевала для него песенку.

Но вскоре Наталья показала, как мальчик лежит прямо на асфальте. Он, по всей видимости, не захотел идти за мамой в ресторан.

«Забастовка. Ваня! На живет перевернулся, так удобнее. Да, у нас там забастовка», — отметила певица.

Поклонники восхитились спокойствию артистки. Многие одарили ее комплиментами. «Не страшно, у всех так бывает», «Какой очаровательный малыш», «Как он вырос», «Просто чудо», «Вырос он уже», «Блондин», «Очаровательный мальчик», «Забастовка дело тонкое», «Сколько у вас терпения», «С двумя детьми в отпуске это прям работа», «С характером растет», — прокомментировали кадры подписчики.

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