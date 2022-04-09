«Мне нравится его отношение»: Анна Седокова похвасталась своенравным сыном

Малыш не боится эпатировать публику и выбирает только то, что ему хочется.

Исполнительница Анна Седокова восхитилась своим младшим ребенком. Знаменитость видит в Гекторе того человека, которым не смогла стать сама.

Седокова отметила, что только недавно научилась не зависеть от чужого мнения. А ее сын не боится смелых экспериментов со стилем в юном возрасте.

«Мне нравится его отношение буквально ко всему. Как свои стороны и части тебя, которые ты стесняешься показать. Как долго я старалась всем понравиться, ждала чьего-то одобрения и принятия. Как отличница пятерку. А потом раз и у тебя ребенок, выбирающий такой аутфит. Наши дети точно лучше нас», – призналась певица в личном микроблоге.

Анна показала, какой яркий образ предпочел ее наследник.

Напомним, ранее Анна Седокова поделилась проблемами со своим здоровьем. Знаменитость призналась, что учится принимать себя с пятнами на теле. Артистка даже в шутку называет себя леопардом.

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