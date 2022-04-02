«Все чисто, за Гектором смотрит»: Анна Седокова восхитилась своей старшей дочерью

Алине Белькевич в этом году исполнится 18 лет.

Исполнительница Анна Седокова поделилась архивным фото со старшей дочерью Алиной в личном микроблоге. Таким образом знаменитость рассказала, как гордится наследницей.

Седокова родила первую дочь от футболиста Валентина Белькевича в 21 год.

«Я родила Алину, когда мне был 21 год. Я сама еще была не очень взрослой. Но за моей спиной уже были концертные туры по Японии и большая любовь и известность у нас. Все, о чем я могла мечтать в детстве. И я забеременела», – вспомнила артистка.

Сейчас Алина уже взрослая девушка, которая помогает своей маме по дому.

«Люблю тебя! И спасибо огромное за заботу! Обожаю утра, когда приезжает старшая дочь. Самые вкусные завтраки, все чисто, за Гектором смотрит. Нам понадобилось 17 лет. И мои мамины мечты исполнились. Так что у тебя все получится», – написала в личном микроблоге Анна.

«И вот сейчас, спустя почти 18 лет, я спокойно могу ехать за лекарствами, потому что знаю, что у моей доченьки все под контролем. Даже я. Это было лучшим решением в моей жизни, знай!», – обратилась к Алине Седокова.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.