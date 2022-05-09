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«Отменил бы»: Тимати выводят из себя пользователи каршеринга

Рэпер мечтает о том, чтобы услугу вообще отменили.

«Отменил бы»: Тимати выводят из себя пользователи каршеринга
Тимати. Фото: Global Look Press

Пользователи каршеринга выводят Тимати из себя. Рэпер мечтает о том, чтобы сервис вообще отменили на законодательном уровне или же ужесточили отбор клиентов. Этот вопрос начал беспокоить Тимура после того, как начался мотосезон, ведь известно, что музыкант – заядлый мотоциклист.

Страница Тимати
Страница Тимати. Скриншот: соцсети

«Хотел бы от души пожать руку тому, кто на законодательном уровне отменил бы каршеринг. А компаниям, допускающим за руль вообще непонятно кого, вообще без стажа, наверное конкретно проработать перечень допуска. Плюс начался мотосезон», — написал Тимати в своей соцсети.

Напомним, накануне Тимати побывал на одной из премьер в столичном кинотеатре, где отметился в компании новой возлюбленной. Рэпер перестал скрывать свою избранницу – модель Валентину Иванову.

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