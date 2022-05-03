Ксения Собчак высмеяла новую девушку Тимати

Ксению Собчак уже давно в соцсетях прозвали женщиной, которой есть дело до всех. Светская львица не упустит ни одного момента, чтобы не съязвить в адрес своих коллег по шоу-бизнесу.

На этот раз прилетело новой девушке Тимати Валентине Ивановой. Репер пришел с новой пассией на день рождения Филиппа Киркорова в Кремлевский дворец. Этот факт не оставил равнодушным так называемую журналистку.

«Всем девушкам Тимура несказанно везет. Фавориткам мгновенно дарится браслет Cartier Love (в бриллиантовой версии, у него самого такой же), чуть позже будет кольцо с булыжником (нет сомнений). И еще распознать можно по двум крестам-подвескам», — с завистью написала Собчак в соцсетях.

В СМИ писали, что в 2000-е года Собчак пыталась построить отношения с Тимати, но не вышло. С тех пор светская львица никак не может успокоиться и задевает его при любом удобном случае.

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