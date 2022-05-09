«Папина копия»: Лопырева впервые за долгое время показала подросшего сына

В этом году Марку Лионелю исполнилось три года.

В феврале 2019 года модель Виктория Лопырева впервые стала мамой. Популярная блондинка – большая фанатка футбола, поэтому и сына назвала в честь известного футболиста — Марк Лионель. В этом году мальчику исполнилось три года. Виктория долго не показывала его своим фолловерам, а свежее фото буквально наделало переполох в Сети.

Фанаты модели удивились тому, как подрос Марк Лео и как сильно он похож на папу.

«Вау, какой красавчик! Папина копия! Милый малыш», — писали пользователи Сети.

Напомним, сына Виктория родила от бизнесмена Игоря Булатова, который позже стал чиновником в Республике Коми. Все основное время Лопырева с наследником проводит в Дубае, изредка наведываясь в Россию.

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