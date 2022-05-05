«Как есть»: Лопырева показала, как выглядит без фильтров

Виктория Лопырева – большая поклонница теплых стран и фешенебельных курортов. Популярная блондинка много времени проводит в Дубае, который дарит ей не только новые эмоции, но и яркий загар.

В своем телеграм-канале модель решила исполнить многочисленные просьбы фанатов и показала, как выглядит без фильтров.

«Не знаю, что меня больше слепит: солнце или украшения. Кстати, для тех, кто хочет без фильтров. Как есть», — написала Лопырева.

Напомним, Лопырева замужем за чиновником Игорем Булатовым, которому родила сына Марка Лео. Необычное имя наследнику модель дала из-за своей большой любви к футболу.

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