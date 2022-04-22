«Нужны были конкретные серебряные шорты»: Виктория Лопырева вспомнила, какой модницей была в детстве

Модель Виктория Лопырева призналась, что с детства мечтала быть самой красивой и с дорогими вещами. Поэтому знаменитость водила маму по всему рынку в поисках самого лучшего.

Виктория отметила, что она умела уговаривать родителей покупать ей даже очень дорогие наряды:

«Говорят, у каждого ребенка есть своя «суперспособность». У кого-то прятаться так, что никто не найдет, у кого-то подбирать пароли к планшетам или всегда находить тайники. Моя была с первого раза выбирать самое дорогое в магазине и всегда добиваться своего».

Лопырева вспомнила, где раньше можно было достать модную одежду.

«Эта способность никуда не исчезла, кстати. Помню, как мы с мамой тратили все выходные на поиски новых нарядов для меня. Могли обойти все «толчки» или «тучи». Помните, так называли вещевые рынки в нашем детстве. Когда мне нужны были конкретные серебряные шорты. Нашли их! Естественно, они стоили безумных денег. Купили. По-другому и быть не могло», — рассказала Лопырева в личном микроблоге.

«Я чувствовала себя самой модной в школе. Я и сейчас всегда чувствую и слушаю себя. Инвестиции, покупки, поездки, события, обучения. Людей очень чувствую. Чисто интуитивно выбираю лучшее. Суперспособность детства очень пригодилась и стала полезным жизненным навыком. А вы чем обладали в детстве? Применяете сейчас? Помните, как вещи на газетке мерили?» — поинтересовалась Виктория у своих поклонников.

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