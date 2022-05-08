В огуречной маске и голубом топе: Рианна показала большой животик и развеяла слухи о своих родах

Исполнительница Рианна опубликовала в личном микроблога кадры из своей ванной комнаты. Примечательно, что на них наблюдается большой животик артистки.

Таким образом знаменитость подтвердила свою беременность. Некоторые поклонники всерьез думали, что Рианна уже родила и скрывает малыша.

Рианна позировала в ванной в голубой пижаме с очень коротким топом и микрошортами. На голове знаменитости было белоснежное полотенце. Рианна смыла всю косметику и нанесла очищающую маску. Затем артистка отдала предпочтение освежающей маске из огурцов.

Рианна даже в душе остается настоящий девушкой рэпера. Золотые цепи знаменитость не стала снимать. Но главным украшением Рианны стал ее животик. Беременная артистка предвкушает прелести материнства.

Напомним, ранее Рианна сказала заветное «да» своему возлюбленному ASAP Rocky. Правда произошло это не в реальной жизни, а во время съемок клипа на новую песню исполнителя. Однако поклонникам знаменитостей этот факт ничего не сказал. Они точно уверены, что скоро увидят свадьбу артистов.

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