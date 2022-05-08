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В огуречной маске и голубом топе: Рианна показала большой животик и развеяла слухи о своих родах

Певица ждет ребенка от исполнителя ASAP Rocky.

В огуречной маске и голубом топе: Рианна показала большой животик и развеяла слухи о своих родах
Рианна. Фото: Global Look Press

Исполнительница Рианна опубликовала в личном микроблога кадры из своей ванной комнаты. Примечательно, что на них наблюдается большой животик артистки.

Таким образом знаменитость подтвердила свою беременность. Некоторые поклонники всерьез думали, что Рианна уже родила и скрывает малыша.

Рианна позировала в ванной в голубой пижаме с очень коротким топом и микрошортами. На голове знаменитости было белоснежное полотенце. Рианна смыла всю косметику и нанесла очищающую маску. Затем артистка отдала предпочтение освежающей маске из огурцов.

Рианна даже в душе остается настоящий девушкой рэпера. Золотые цепи знаменитость не стала снимать. Но главным украшением Рианны стал ее животик. Беременная артистка предвкушает прелести материнства.

Рианна в ванной
Рианна в ванной. Фото: соцсети

Напомним, ранее Рианна сказала заветное «да» своему возлюбленному ASAP Rocky. Правда произошло это не в реальной жизни, а во время съемок клипа на новую песню исполнителя. Однако поклонникам знаменитостей этот факт ничего не сказал. Они точно уверены, что скоро увидят свадьбу артистов.

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