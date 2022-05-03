Рианну заподозрили в тайном рождении ребенка

После того, как исполнительница Рианна вместе со своим возлюбленным A$AP Rocky не появилась на ежегодном празднике Met Gala в наряде, подчеркивающем ее положение, поклонники стали подозревать звезду в рождении ребенка.

Рианну во время беременности то и дело замечали папарацци. Артистка прогуливалась по магазинам детской одежды, появлялась в аэропортах. А теперь звезду никто не видел несколько дней. Все это наталкивает фанатов Рианны на мысль о том, что знаменитость наконец родила долгожданного наследника. Об этом поклонники беседовали под последними постами Рианны в социальных сетях.

Отметим, что последний месяц для певицы выдался нелегким. Слухи об измене любимого с дизайнером обуви Аминой Муадди, арест отца будущего ребенка – все это одно за другим ударяло по моральному стоянию Рианны. А недавно избраннику Рианны A$AP Rocky снова приписали роман с некой Джилли О’Доннелл.

Напомним, ранее Рианна отменила вечеринку в честь своего будущего ребенка. Из-за проблем своего возлюбленного знаменитость очень сильно расстроилась. Рианне было не до веселья с друзьями и родными.

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