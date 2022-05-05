Музыка их связала: A$AP Rocky сделал Рианне предложение руки и сердца

Артист попросил возлюбленную выйти за него во время нового клипа.

Исполнитель A$AP Rocky на радость поклонникам попросил Рианну стать его женой. Примечательно, что предложение прозвучало из уст знаменитости в клипе на его новый трек «D.M.B».

A$AP Rocky выпустил новый клип. Мать его будущего ребенка снялась в музыкальном видео. Пока знаменитости опубликовали только тизер к клипу. Но поклонники Рианны и ее возлюбленного уже полюбили этот клип. Так как в кадре на улыбке A$AP Rocky было написано: «Marry me?» («Выйдешь за меня?»)

Далее Рианна улыбнулась и появилась надпись «I Do» («Да»).

Сам клип выйдет в пятницу, шестого мая, в 01:00 по московскому времени. Об этом пишет NME.

К слову, заявления о скорой свадьбе знаменитостей оказались не беспочвенными. Фанаты артистов надеются, что после предложения последует и подготовка к церемонии бракосочетания.

Напомним, ранее Рианну заподозрили в тайном рождении ребенка. Артистка долгое время не появлялась на публике. Поэтому поклонники знаменитости стали думать, что Рианна скрывает новость о появлении долгожданного малыша.

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