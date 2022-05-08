«Колбаску, пирожки»: Орбакайте рассказала, как Пугачева навещала родных

Старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте недавно призналась, что ее звездная мама никогда не приходила в гости с пустыми руками. Причем, Примадонна выбирала не незаурядные, а вкусные гостинцы. Это все потому, что в семье есть традиция: когда все собираются за большим столом, каждый приносит с собой какое-то блюдо. Так организаторам застолья не приходится терять время на приготовление блюд.

«Колбаску, пирожки. У нее есть любимые места в Москве с определенными продуктами, например, черный хлеб в одном месте берет, пирожки — в другом. В основном это ресторанные заведения. Они даже специально для нее готовят пакет с блюдами, пирожками или еще чем-то», — цитирует Орбакайте «Пятый канал».

Напомним, сама Алла Борисовна тоже любит повозиться на кухне. Ее коронное блюдо, вкус которого до сих пор вспоминает Филипп Киркоров, по-особенному жареная картошка.

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