СМИ: уехавшая в Израиль Алла Пугачева регистрирует торговую марку «Примадонна»

Как сообщается, под новым брендом будет, в том числе, производиться и оружие.

Как стало известно, уехавшая в Израиль Алла Пугачева в эти дни занимается регистраций в России нового бренда под названием «Примадонна».

По сообщениям телеграм-канала Mash, под этой торговой маркой будет производиться и продаваться, в том числе, и оружие.

Наносить этикетку с надписью «Примадонна» смогут на все: косметику, дроны, 3D-очки, товары для беременных, коллекторские агентства и даже оружие, и боеприпасы.

Стоит добавить, что это не первый бренд Аллы Пугачевой. У певицы есть именной товарный знак – «Алла Пугачева».

Напомним, Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой в конце февраля уехала в Израиль. Звездная семья снимает особняк в Кесарии, но в ближайшее время планирует приобрести виллу в этом же месте в собственность.

Максим Галкин содержит жену и детей, давая в Израиле концерты.

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