«Чувствуем себя уже пожилой»: Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм поделились подробностями семейной жизни

Недавно зарубежные звезды Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм дали эксклюзивное интервью, в рамках которого побеседовали о переменах в их отношениях после свадьбы.

Оказалось, сразу после торжества модель Пельтц и шеф-повар Бекхэм захотели быть похожими на пожилую пару. Знаменитости обожают валяться дома, смотреть вместе фильмы и ложиться пораньше. Так как у мужа и жены сложный график с ранними подъемами.

«Мы чувствуем себя уже пожилой семейной парой, если честно. Нам рано вставать на работу, поэтому мы ложимся уже в восемь вечера, смотрим наше любимое шоу и засыпаем. На Met Gala, правда, нам пришлось немного сдвинуть наш график», — заявила Никола Пельтц в интервью Vogue.

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Напомним, ранее Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм заключили брачный договор перед проведением свадьбы на роскошном ранчо отца модели.

Знаменитости решили подстраховаться и спасти огромные состояния своих звездных родителей на случай, если брак даст трещину и придется разводиться.

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