Отныне Пельтц: Бруклин Бекхэм возьмет фамилию будущей жены

Шеф-повар скоро будет ходить в новом статусе женатого мужчины.

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм решил сменить фамилию. Бруклин Бекхэм намерен стать Пельтц.

Напомним, девятого апреля у шеф-повара Бруклина Бекхэма состоится свадьба. Во время церемонии бракосочетания с моделью Николой Пельтц наследник богатых родителей изменит свою фамилию. Точнее возьмет второе имя.

Торжество пройдет во Флориде. Бруклин и Никола помолвлены уже два года. Однако только сейчас пара решила официально заключить свой брак. Свадьба обошлась знаменитостям в три миллиона долларов.

Оказалось, после заключения брачного договора Бруклин Бекхэм решил внести изменения в свой паспорт. Сообщили в then.co.uk.

Бруклин захотел взять фамилию невесты Николы Пельтц в качестве второго имени. Таким образом Бекхэм станет ближе к родственникам наследницы миллиардера Нельсона Пельтца.

Напомним, ранее Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц рассказали о своих опасениях по поводу свадьбы. Знаменитости решили обезопасить наследство богатых родителей. В случае расторжения брака капиталы обеих семей не пострадают.

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