Бруклин Бекхэм и его будущая жена Никола Пельтц составили брачный договор

Шеф-повар Бруклин Бекхэм и актриса Никола Пельтц за неделю до своей свадьбы составили брачный договор.

Зарубежные звезд решили, что чувства чувствами, а семейный капитал нужно оберегать. Родители Бруклина и Николы состоятельные люди. Как жених, так и невеста имеют огромное приданое.

Состояние родителей Бекхэма около 380 миллионов фунтов стерлингов. Виктория и Дэвид Бекхэм заработали свой капитал на моде и футболе.

Состояние родителей Николы оценивается в 1,3 миллиарда фунтов стерлингов. Отметим, что Никола родилась в семье бизнесмена-миллиардера Нельсона Пельтца и модели Клаудии Хеффнер. Об этом сообщили daylimail.com.

К слову, церемония бракосочетания Николы и Бруклина состоится в особняке отца невесты в Палм-Бич, штат Флорида. Остальная часть праздника пройдет на родине жениха, в Великобритании.

Напомним, ранее Бруклин Бекхэм рассказал, как сделал предложение модели Николе Пельтц. Сын Виктории Бекхэм пять минут выслушивал нескончаемое «да» от невесты. Никола плакала от счастья и этим смутила жениха.

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