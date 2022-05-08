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Личные истории и никаких скандалов: как прошел дебют Цискаридзе в «Сегодня вечером»

Зрители высоко оценили дебют народного артиста в качестве ведущего шоу.

Личные истории и никаких скандалов: как прошел дебют Цискаридзе в «Сегодня вечером»
Николай Цискаридзе. Фото: Global Look Press

Дебют Николая Цискаридзе в качестве ведущего программы «Сегодня вечером» на Первом канале, о котором так много говорили в Сети, состоялся.

Вечером 7 мая народный артист, накинув на плечи бордовый пиджак с георгиевской лентой, поприветствовал зрителей и гостей программы. Среди них — Наталья Варлей, Лариса Лужина, Николай Расторгуев, Борис Галкин, Анастасия Макеева, Родион Газманов и другие.

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе. Скриншот: Первый канал

В Сети отметили, что Цискаридзе удачно влился в новую для себя роль. По ходу программы он добавлял шутки в диалоги с героями, а в рассказы о песнях — личные истории. Зрители отметили, что их не покидало ощущение того, будто бы для Цискаридзе это был вовсе не дебют.

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