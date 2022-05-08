Как выбрать правильную вешалку для хранения одежды
Видео
Лето близко: как подобрать актуальные солнцезащитные очки
Видео

«День рождения нашей семьи»: Макеева показала, как отметила первую годовщину семейной жизни

Актриса замужем за бизнесменом Романом Мальковым.

«День рождения нашей семьи»: Макеева показала, как отметила первую годовщину семейной жизни
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети

Анастасия Макеева и Роман Мальков отметили первую годовщину семейной жизни. Он стали супругами 7 мая 2021 года. Накануне в своих соцсетях актриса показала эксклюзивные кадры со свадьбы, а теперь – с годовщины.

Анастасия Макеева и Роман Мальков
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети

«Как тепло в семейном кругу прошел наш первый совместный день рождения нашей семьи. Благодарю Бога за этот волшебный, солнечный день! По местам рождения нашей семьи гуляли», — написала Макеева.

Анастасия Макеева и Роман Мальков
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети

Напомним, для актрисы этот брак стал четвертым, а для бизнесмена – вторым. В первом браке у Романа Малькова – четверо детей, старший из который, 17-летний Андрей живет с отцом и мачехой в Москве.

Анастасия Макеева и Роман Мальков
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

Тэги

Анастасия МакееваАнастасия Макеева последние новостиМакеева личная жизньРоман МальковСветлана Малькова