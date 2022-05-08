«День рождения нашей семьи»: Макеева показала, как отметила первую годовщину семейной жизни

Анастасия Макеева и Роман Мальков отметили первую годовщину семейной жизни. Он стали супругами 7 мая 2021 года. Накануне в своих соцсетях актриса показала эксклюзивные кадры со свадьбы, а теперь – с годовщины.

«Как тепло в семейном кругу прошел наш первый совместный день рождения нашей семьи. Благодарю Бога за этот волшебный, солнечный день! По местам рождения нашей семьи гуляли», — написала Макеева.

Напомним, для актрисы этот брак стал четвертым, а для бизнесмена – вторым. В первом браке у Романа Малькова – четверо детей, старший из который, 17-летний Андрей живет с отцом и мачехой в Москве.

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