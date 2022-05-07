«Год назад родилась наша семья»: Макеева показала эксклюзивные кадры со свадьбы

Анастасия Макеева и Роман Мальков отмечают первую годовщину семейной жизни. Супругами они стали 7 мая 2021 года. В честь этой даты актриса показала своим фанатам эксклюзивные кадры со свадьбы.

«Ровно год назад, в такой же ясный и погожий майский день, родилась наша семья. Год, прошел целый год. Мой муж до сих пор не может поверить в то, что я его законная жена перед Богом и людьми. Но это так! Первый год семейной жизни обычно считается самым счастливым», — написала Макеева.

больше по теме Счастливы вместе: Анастасия Макеева с мужем отмечают первую годовщину семейной жизни Актриса вышла замуж за бизнесмена в мае прошлого года.

Напомним, для Анастасии Макеевой этот брак стал четвертым, а для Романа Малькова – вторым. В первом браке у бизнесмена четверо детей.

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