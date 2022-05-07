Счастливы вместе: Анастасия Макеева с мужем отмечают первую годовщину семейной жизни

Актриса вышла замуж за бизнесмена в мае прошлого года.

Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились летом 2020 года. А в мае 2021-го заключили брак. Их союз был зарегистрирован 7 мая. После супруги сыграли пышную свадьбу в Крыму, там же и обвенчались.

Помощница Анастасии Макеевой Ника Вершинина напомнила ее фанатам в телеграм-канале о таком важном для пары дне.

«С годовщиной свадьбы, вас, наши любимые. Светлой судьбы вашей семье, увлекательной жизни, потрясающих моментов и фантастических воспоминаний. Пусть каждый год совместной жизни делает ваши отношения еще более прочными, нежными, чуткими и волнительными», — гласит подпись.

Напомним, старший сын бизнесмена, 17-летний Андрей Мальков, в прошлом году перебрался из Словении в Москву и теперь живет вместе с отцом и мачехой.

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