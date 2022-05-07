«Здорово!»: Кормухина обрадовалась тому, что Моргенштерна признали иноагентом

Накануне стало известно, что рэпера Моргенштерна признали иноагентом. Министерство юстиции России внесло имя музыканта в соответствующий реестр.

Свое мнение по этому случаю высказала певица Ольга Кормухина. Артистка обрадовалась такой новости.

«Здорово, что Минюст обозначил Моргенштерна иноагентом. Но ему, к сожалению, реально до Фрейда все эти решения. Это даже повышает рейтинг этого недорепера у его фанатов. И никак не отразится на его благосостоянии. В одних только Дубаях и прочих теплых пристанищах стыдливых русских нетвойняшек полно олигархов и их «золотых деток», — написала Кормухина в своем телеграм-канале.

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Напомним, с осени прошлого года Моргенштерн находится в Дубае. Туда артист улетел после того, как глава СК Александр Бастрыкин обвинил его в торговле запрещенными препаратами.

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