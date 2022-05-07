«Счастлив за Лизу»: Жулин не скрыл эмоций после четверного тулупа Туктамышевой

Чемпионка Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева восстановила четверной тулуп. 25-летняя спортсменка в эти дни находится на сборах в Армении, где и показала наработанный элемент на тренировке.

Успехом Туктамышевой восхитился заслуженный тренер России Александр Жулин.

«Я счастлив за Лизу! Это позволит ей быть более конкурентной с другими нашими девочками. Вопрос только в том, где мы будем показывать эти элементы? На тренировках одно, а на соревнованиях все совершенно по-другому.

Лиза у меня по-человечески вызывает восхищение! Это замечательная и талантливейшая спортсменка! У нее настолько правильная техника, что даже в двадцать четыре года она справляется с такими сложными элементами. Поразительно!» — цитирует Жулина sports.ru.