«Это достижение!»: Тарасова восхитилась проделанной работой Туктамышевой

Фигуристка Елизавета Туктамышева восстановила четверной тулуп. 25-летняя спортсменка в эти дни находится на сборах в Армении, где и показала наработанный элемент на тренировке.

Работа чемпионки Европы восхитила Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову.

«Это достижение для каждой спортсменки-одиночницы. А для Лизочки особенно! Просто красотка, добилась своего! Конечно, после исполнения этого элемента она будет более конкурентной среди наших девочек. Чего уж ей! Все у нее пойдет, не сомневайтесь! Меня не удивляет то, что Туктамышева в этом возрасте учит новые элементы. Меня это просто восхищает!» – сказала Тарасова sports.ru.

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Напомним, четверной тулуп Туктамышева пыталась показать на чемпионате России в 2020 году, но упала, не докрутив элемент.

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