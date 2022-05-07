Легко и чисто: Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на ереванском льду

В этом году Елизавета Туктамышева на сборы отправилась в Армению. Красавица решила там оттачивать свое мастерство и не зря: на заключительной тренировке в Ереване фигуристка исполнила четверной тулуп, который сделала чисто и без ошибок. Видео с тренировки она показала у себя в микроблоге.

Ранее этот прыжок Туктамышева пыталась сделать на Чемпионате России еще в 2020 году. Но не смогла докрутить его и упала. Сейчас его исполнение вызвало восторг у публики.

Напомним, Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года, вице-чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании.

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