«Совсем не поменялась»: Дуа Липа поделилась редким снимком из детского альбома

Зарубежная исполнительница Дуа Липа разместила в своем микроблоге фотографию из собственного архива. Примечательно, что в школьные годы знаменитость выглядела почти так же, как в последнее время.

Чуть-чуть серьезности и больше откровенности, и Дуа Липа превратилась во взрослую популярную певицу. Однако та же улыбка и сияющий взгляд остался у кумира молодежи по всему миру.

Недавно в социальных сетях Дуа Липы появился снимок знаменитости времен школьной поры. Подросток Дуа Липа позировала с милой улыбочкой на лице. У будущей звезды видны ямочки на розовых щечках и распущены жидкие пряди темных волос, которые в будущем певица обесцветит.

«Совсем не поменялась», «Какая красавица, с самого детства», «Да она вообще не стареет», «Ого! Такая милая малышка», – написали поклонники Дуа Липы.

Напомним, ранее Дуа Липа показала самую модную прическу этого лета. Вместе со своей сестрой артистка позировала с ярким макияжем и заплетенными мелкими косичками. Знаменитость отдала предпочтение симметричному расположению кос.

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