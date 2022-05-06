Дуа Липа вместе с сестрой показала самую модную прическу этого лета

Исполнительница дополнила образ ярким макияжем и костюмом с разрезами.

Исполнительница Дуа Липа разместила в личном микроблоге кадры со своей сестрой Риной. Примечательно, что у обеих знаменитостей были одинаковые модный прически.

Дуа Липа учла, что в последнее время небрежность является знаком стиля и утонченности. Слегка растрепанные пряди смотрятся свежо и омолаживают модниц. Именно поэтому Дуа Липа заплела две маленькие косички по обоим бокам.

Артистка недавно снова стала брюнеткой. Долгое время Дуа Липа красила волосы в светлый оттенок.

Она добавила к тонким косичкам яркие голубые тени и нарисовала черные стрелки на глазах. Певица отдала предпочтение яркому пиджаку с разрезами.

Напомним, ранее модель и подруга Дуа Липы показала другую актуальную прическу на лето. Примечательно, что для этой прически тоже нужны косы, но уже другие. Хейли Бибер вместе с коллегой Рози Хантингтон-Уайтли сделали более расслабленные косы, чем у Дуа Липы.

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