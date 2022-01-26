Дуа Липа начала карьеру актрисы со шпионского боевика с Генри Кавиллом

26-летняя британская певица Дуа Липа снялась в своем первом фильме. Звезда сцены появится в экранизации шпионского романа «Аргайл» от мастера кинокомиксов, режиссера Мэттью Вона.

В картине заявлен мощный актерские состав, в проекте задействованы Генри Кавилл, Джон Сина, Сэмюэл Джексон и другие известные артисты. Но и молодой певице досталась немаленькая роль. По словам Вона, ее персонаж совершит важный поворот сюжета в решающем моменте фильма.

Ранее Дуа Липа пару раз эпизодично появлялась в сериалах, но этот проект стал для нее полноценным актерским дебютом. И девушка не нашла новое занятие в своей карьере легким и беззаботным.

«Мне все говорили: «О, разве это не похоже на съемку музыкального клипа?» Нет, это совсем не то же самое. В музыкальном видео вы играете на камеру, а в фильме нужно забыть о съемке и погрузиться в роль», — рассказала Липа в интервью The Wall Street Journal.

«Аргайл» расскажет об авторе шпионских романов, который вдруг обнаружил, что пострадал от амнезии и забыл, что в действительности он — настоящий шпион, и все его сюжеты являются воспоминаниями. Вернув свою прошлую жизнь, герой отправляется на борьбу с тайной организацией, в которой когда-то работал.

Планируется, что это история растянется на три фильма. Первый должен выйти в 2022 году, но точной даты премьеры еще нет.

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