«Город засыпает, Анастасия не спит»: Костенко показала, чем занимается по ночам

Многодетная мама проводит время с пользой для собственного развития.

Модель Анастасия Костенко замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Пара воспитывает троих детей: двух дочек Милану и Еву и сына Алексея. Долгожданного наследника финалистка российского конкурса красоты родила спортсмену прошлой осенью.

В своих соцсетях Анастасия показала, чем занимается в свое свободное время. А так как хлопот с тремя детьми у многодетной мамы днем предостаточно, то уделить минуты для себя она может только поздним вечером.

«Город засыпает, Анастасия не спит, а читает минимум 50 страниц. Хорошая привычка, надо брать. Перечитываю эту книгу спустя десять лет», — написала Костенко.

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