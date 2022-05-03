«Мне хватило 45 минут»: Анастасия Костенко показала, как готовит десерт с глазурью

Жена футболиста Дмитрия Тарасова – Анастасия Костенко – разместила в своем микроблоге рецепт десерта с воздушной шоколадной глазурью.

Костенко взяла 60 миллилитров молока, два яйца, 145 граммов сливочного масла, шесть граммов соли, 40 граммов сахара, 15 граммов ванильного сахара, 350 граммов пшеничной муки, шесть граммов сухих дрожжей, 50 граммов белого шоколада, орехи для украшения, изюм по желанию. А для глазури: 100 граммов белого шоколада и столовую ложку простого молока.

Костенко взбила яйца с сахаром, ванильным сахаром, солью до пышной белой массы. Далее добавила теплое молоко и еще раз взбила. Анастасия к муке насыпала дрожжи и принялась замешивать тесто в миксере.

«Когда соединились сухие и жидкие ингредиенты, добавляем маленькими (это важно) порциями сливочное масло комнатной температуры и продолжаем вымешивать. Масло должно хорошо соединиться с тестом. Перекладываем тесто в миску, накрываем и отправляем в теплое место подниматься на два часа», – отметила Костенко.

«Тесто обминаем и вмешиваем белый шоколад двумя частями. Также по желанию можно добавить изюм или цукаты. Раскладываем тесто по формочкам и отправляем на расстойку на час. Куличи отправляем в разогретую духовку 170 градусов на один час (мне хватило 45 минут), ориентируйтесь на свою духовку», – добавила Анастасия.

После остается только покрыть десерт глазурью.

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