«Еще столько же и уже год»: Анастасия Костенко порадовалась за шестимесячного сына Лешу

Жена футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко — разместила в личном микроблоге кадры со своим младшим ребенком Алексеем Тарасовым.

Мальчику исполнилось уже полгода. В честь этого радостного события модель сфотографировала Лешу в новом костюмчике модного люксового бренда.

«Полгода. Еще столько же и уже год, как ты проживаешь с нами и радуешь всех своим невероятным позитивом. Будь здоров, мой мальчик, и, пожалуйста, время, чуть помедленнее… Вот такой он – мой улыбчивый сын», — написала Анастасия в личном микроблоге.

Алексей Тарасов позировал для мамы в голубой шапке и в костюмчике такого же оттенка. На ногах у мальчика была пара ярких кроссовок. Малыш одарил маму искрящейся улыбкой.

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Напомним, ранее Анастасия Костенко запечатлела старшую дочь Милану, которая помогала родительнице. Девочка заботится о своем младшем брате Леше. Милана укачивала малыша, пока тот засыпал. Это растрогало их маму Анастасию Костенко.

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