«Я анонсирую»: Ургант поклялся быть откровенным со своими фанатами

Накануне Иван Ургант появился в соцсетях после долгого отсутствия. Шоумен начал вести телеграм-канал, который был создан еще 26 марта. Первую запись Иван посвятил Эдуарду Боякову, которому пообещал, что тот захлебнется собственной слюной. А после заверил подписчиков, что обо всех своих изменениях в жизни обязательно будет сообщать.

«И на всякий случай давайте поклянемся, что гастрольные туры и продажу недвижимости (особенно несуществующей) я тоже анонсирую здесь», — написал Ургант в своем телеграм-канале.

Напомним, в Сети обсуждали то, что Иван Ургант после возвращения из Израиля решил распродать всю свою недвижимость. Речь шла об элитных апартаментах в Москва-сити и особняке в Подмосковье.

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