«Начнет копить слюну! Есть риск самозахлебнуться»: Ургант высмеял желавшего плюнуть в него Боякова 

Иван Ургант в своем Telegram-канале в привычной ему юмористической форме ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову. Тот, стоит напомнить, собирался при встрече плюнуть в шоумена. Узнав о возможном конфузе на публике, сын Андрея Урганта смолчать не смог. Кстати, погорячившийся Бояков хотел даже извиниться за свою резкость перед шоуменом. Вот только Иван слушать мэтра не стал. Все свои мысли он изложил в микроблоге.

Ургант дал понять, что все глупости, написанные и сказанные про него, он комментировать не станет. Но этот выдающийся случай его изумил.

«Итак… Эдуарду Б. Прослышав о вашем мужественном решении плюнуть в меня при встрече, я испытал смешанные чувства. С одной стороны, как учили меня старшие товарищи, не будет ячменя. С другой, думал я, Эдуард — человек основательный, глубокий, начнет копить слюну и при отсутствии нашей встречи в ближайшее время существует огромный риск самозахлебнуться, тем самым обезглавив прогрессивную и культурную жизнь страны», — подшучивал Ургант.

Так, шоумен решил, что у него нет права молчать, он должен высказаться.

«Извинения ваши прошу мне не присылать, ибо ввиду стесненных жизненных обстоятельств временно не имею возможности подтираться смартфоном», — добавил Иван.

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