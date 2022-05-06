Уголовное преступление: адвокат рассказал, какое наказание грозит Киркорову, сплясавшему на поваленном кресте

Певец устроил пляски прямо на сцене, при полном аншлаге.

Не утихают обсуждения нашумевшего концерта Филиппа Киркорова, в котором он устроил танцы на поваленном кресте. Многих общественников возмутило такое, Киркорова осудили Виталий Милонов, Мария Шукшина, Борис Корчевников, представители РПЦ и другие неравнодушные.

Адвокат Давид Машков рассказал, какое наказание может грозить артисту в случае, если дело получит продолжение.

По мнению юриста, выступление с крестом «тянет» на уголовную 148 статью, а именно первую ее часть – «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

«Под оскорблением религиозных чувств верующих понимается осквернение почитаемых гражданами предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символики. Под этот состав преступления подпадают «крестоповалы», — объяснил сайту News.ru адвокат.

По данной статье нарушителю в случае признания вины «светит» штраф от 300 тысяч рублей до лишения свободы сроком до года. Действия Киркорова будет оценивать экспертная комиссия, после чего степень вины определит суд. Пока уголовное дело возбуждено не было.

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