При полном зале: представитель Киркорова прокомментировал его танцы на поваленном кресте

Филипп Киркоров вновь в центре скандала. Шум возник после того, как в Сеть попали кадры с его юбилейного шоу, прошедшего в Кремлевском дворце в пасхальную неделю. Во время одной из песен музыкант танцевал на поваленном на сцену кресте. В это время на христианском символе находилась распятая актриса.

Киркорова обвинили в оскорблении чувств верующих многие знаменитости, например, Мария Шукшина и Борис Корчевников. Со стороны артиста последовал комментарий, который озвучила пресс-секретарь Екатерина Успенская.

«Режиссером и продюсером шоу был сам Филипп Киркоров. На представлении были сотни зрителей, полный зал. Все видели номер, там не было никакого оскорбления», — цитирует News.ru Успенскую.

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