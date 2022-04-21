Снова на свободе: A$AP Rocky вышел из тюрьмы под залог

Исполнитель и возлюбленный Рианны A$AP Rocky вышел из отделения полиции Лос-Анджелеса. Знаменитость больше не находится под арестом.

После недавнего задержания артиста по делу о стрельбе в ноябре 2021 года A$AP Rocky снова оказался на свободе. Поклонники волновались за Рианну. Так как ее возлюбленный оказался в тюрьме, а самой исполнительнице скоро нужно будет рожать.

Однако все обошлось и рэпера отпустили. Правда, под залог, который составил 550 тысяч долларов, сообщает tmz.com.

Согласно полицейскому отчету, пострадавший во время нападения утверждал, что A$AP Rocky и два его друга выстрелили в него несколько раз. Пока непонятно, сняли ли все обвинения с исполнителя.

Напомним, ранее A$AP Rocky арестовали в аэропорту. Певец прилетел со своей возлюбленной с родного острова Барбадос в Лос-Анджелес, где A$AP Rocky и схватили. Исполнителя заподозрили в нападении на мужчину и ранении его огнестрельным оружием.

A$AP Rocky (он же Раким Майерс) уже не в первый раз обвиняют в преступлении.

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