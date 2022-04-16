«Необоснованная ложь»: подруга Рианны развеяла слухи о романе с A$AP Rocky

Дизайнер одежды Амина Муадди прокомментировала подозрения в связи с возлюбленным Рианны.

Муадди заявила, что Asap Rocky никогда не изменял с ней своей возлюбленной.

«Я всегда считала, что необоснованная ложь, распространяемая в социальных сетях, не заслуживает никакого ответа или разъяснений, особенно такая мерзкая. Я наивно предполагала, что столь фальшивая сплетня, сфабрикованная со злым умыслом, не будет воспринята никем всерьез», – отметила дизайнер.

«Однако за последние 24 часа мне напомнили, что мы живем в обществе, которому не нужны никакие факты и для которого нет ничего запретного. Поэтому я должна высказаться, поскольку ситуация касается не только меня, но и людей, к которым я испытываю большое уважение и привязанность. В то время как Рири продолжает жить своей безмятежной, беременной жизнью в потрясающих модных образах, а я возвращаюсь к своим делам — я желаю всем прекрасных пасхальных выходных!», – заявила Амина в своем микроблоге.

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