Павел Прилучный: «Я не поверил, что человек способен через такое пройти»

9 мая на канале «Россия» покажут военную драму «Девятаев» — фильм про советского летчика Михаила Девятаева, чей дерзкий подвиг самым невероятным образом приблизил победу в Великой Отечественной войне.

Главную роль в картине сыграл Павел Прилучный. В фильме также снимались Павел Чинарев, Тимофей Трибунцев, Дмитрий Лысенков, Евгений Серзин, Дарья Златопольская.

«История судьбы и подвига Михаила Девятаева сильно поразила меня, когда я ее услышал. Я не поверил, что человек способен через такое пройти. Для меня это поступок настоящего патриота своей страны. Сниматься в этом проекте было большой ответственностью, тем более что консультантом на съемках был сын Михаила Девятаева. Мне было очень приятно, когда Александр Михайлович посмотрел наш фильм и сказал: «Принято!» — это дорогого стоит».

Фильм основан на воспоминаниях Михаила Девятаева. Кроме истории побега, в фильме есть еще одна важная драматическая линия — противостояния Девятаева и его друга Николая Ларина, который перешел на сторону врага.

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