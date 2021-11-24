Жил в нищете и без крова: актер фильма «Девятаев» спустя 25 лет нашел своего родного отца

Сергей Качинский вырос в Норильске. Он рано лишился матери, а вот о своем отце ничего не знал, кроме имени.

Сергей Качинский не раз скандалил во время перелетов. Он успел устроить разборки на борту самолета в декабре 2018-го, когда возвращался из Стамбула, а потом в марте 2020-го, за что долго не мог улететь с острова Маврикий.

В этом году актер снова напомнил о себе, когда возвращался из Антальи. Он был нетрезв и плакал, снимая видео. Очевидцы рассказывали, что он дебоширил.

Эту тему обсудили в передаче «На самом деле». Качинский сначала утверждал, что нормально себя вел, но очевидцы рассказали обратное. Актер из фильма «Девятаев» извинился. Он признался, что был расстроен, так как вспомнил свою маму, которая умерла, когда он был студентом.

«У меня никогда не было отца. Так судьбой сложилось, что ни котенка, ни ребенка. Отец ушел из семьи, когда мне было меньше шести лет. Я его искал в 2011 году, но безуспешно. Мамы не стало в 2014 году. Она была в Норильске, где я жил раньше. За год до смерти она прилетала ко мне в Петербург», — вспомнил артист.

Он был потрясен, что мамы не стало. Его родительница болела панкреатитом. Помочь Сергей ей не мог. Теперь актер хочет найти родителя, так как устал быть один. Редакторы передачи нашли его отца Виталия Евгеньевича. Он остался без своего дома и средств на существование.

Мужчина работает на ферме, где за еду и кров. Он приехал и встретился впервые за 25 лет с сыном. Качинский был рад этой встрече. Оказалось, что папа актера злоупотреблял алкоголем.

Он лишился своей квартиры, а потом и дома в деревне. У него растет 11-летний сын, но прав на отцовство у Виталия Евгеньевича нет. Он жил в нищете, поэтому кормить ребенка было нечем.

Напомним, что Качинский играл эпизодические роли в картинах «Сердце ангела», «Великая», «Молот», «Размером с ладонь», «Ржев», «Вертинский». С участием актера в 2022-м готовится к выходу фэнтезийный триллер «Декабрь» Клима Шипенко.

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