Полный провал: Амиран Сардаров лишился более 23 миллионов рублей

Бывший муж внучки экс-президента Узбекистана – Амиран Сардаров – остался без 23 миллионов рублей после неудачного запуска нового шоу.

Отметим, что Сардаров объявил о своем возвращении на YouTube. Знаменитость планировал поправить свое финансовое положение благодаря проекту, в котором бы принял участие депутат Госдумы Виталий Милонов.

Премьера шоу состоялась на днях. Первый эпизод реалити вышел, однако успеха Сардарову не принес. В шоу восемь участников. Они пытаются определить, кто из них является представителем ЛГБТ-сообщества.

К слову, формат шоу не понравился поклонникам Сардарова. Из-за эпатажности проекта выпуск стал ограничиваться алгоритмами YouTube. А второй эпизод платформа практически сразу удалила. Амирана Сардарова могут попросить удалить канал, если нарушения повторяться.

В своем микроблоге Сардаров пожаловался на трудности в реализации проекта. По словам Сардарова, на шоу было потрачено более 23 миллионов рублей. Более того, Амиран взял денег у спонсоров. Теперь блогер думает над переносом эпизодов на другие платформы ВКонтакте, Telegram и даже на свою собственную.

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